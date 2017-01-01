Біля меморіалу в «ДНР» пролунали вибухи перед приїздом Захарченка

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Фото: Turist.dn.ua Меморіал «Саур-Могила»

На Донеччині біля меморіалу «Саур-Могила» сталося два вибухи

На території, що перебуває під окупацією самопроголошеної «Донецької народної республіки», на дорозі біля меморіалу «Саур-Могила» сталося два вибухи незадовго до того, як по ній мав проїхати ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Вибухи сталися на дорозі, що веде до меморіального комплексу, за кілька хвилин до «проїзду по ній колони з журналістами і кортежем Захарченка».

Про потерпілих не повідомляється. Причина вибуху також не уточнюється. Наразі ділянку траси перекрили.

ЗМІ також зазначає, що вранці 8 травня біля меморіалу «Саур-Могила» «планувалося святкування 72-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні».

Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

Джерело: РИА НОВОСТИ