Біля Михайлівки на розтяжці підірвались мирні мешканці, один загинув

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Окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень бійцями підрозділу так званих збройних сил «ЛНР»

Мирні мешканці першого травня підірвались на розтяжці на окупованій території у районі населеного пункту Михайлівка, один з них загинув. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 1 травня ц.р. у районі населеного пункту Михайлівка місцеві жителі підірвались на розтяжці, один з них загинув», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень бійцями підрозділу так званих збройних сил «ЛНР» та звинувачує у цьому диверсійно-розвідувальну групу сил АТО.

Нагадаємо, вчора терористи обстріляли Мар'їнку і поранили двох мирних жителів.