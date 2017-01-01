Бойовики обстріляли з мінометів околиці Мар'їнки: поранено двох цивільних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мар'їнка

Поранених госпіталізовано до Курахівської міської лікарні

Сьогодні ввечері, 1 травня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар'їнка на Донеччині, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, за попередньою інформацією, поранено двох цивільних осіб, яких з діагнозами осколкові поранення, терміново було доставлено до Курахівської міської лікарні.

На даному напрямку підрозділи бойовиків застосували шість мін калібру 82-мм.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.

«Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеними пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення», - додають у штабі.

Нагадаємо, з початку доби до 18:00 ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників: п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.