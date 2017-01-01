Біля шахти «Бутівка» внаслідок обстрілів загинув український військовий
- Вчора, 23:29
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Загалом з початку доби бойовики 52 рази порушили режим тишіВнаслідок обстріли бойовиками району біля шахти «Бутівки» загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що з початку доби було зафіксовано застосування бойовиками мінометів калібру 120-міліметрів під час обстрілів позицій поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне та шахта «Бутівка».
Міномети калібру 82-міліметри – поруч населених пунктів Водяне, шахта «Бутівка», Мар’їнка, Авдіївка.
Загалом з початку доби бойовики 52 рази порушили режим тиші.