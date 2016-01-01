Бій на Світлодарській дузі: за дві доби вбито 42 бойовика

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У лікарні потрапило близько 70 поранених терористів

Протягом 18-20 грудня під час бойових дій в районі Світлодарської дуги в обласну клінічну лікарню ім. Калініна Донецька надійшло 42 тіла загиблих бойовиків

Про це повідомив координатор «Інформаційного спротиву», нардеп Дмитро Тимчук.

«За загальними підрахунками групи ІС, протягом 18-20 грудня ц.р. (під час бойових дій в районі Світлодарськ дуги) в обласну клінічну лікарню ім. Калініна (м.Донецьк) надійшло 42 тіла загиблих бойовиків», - повідомив Тимчук.

Він також зазначив, що у лікарні потрапило близько 70 поранених терористів.

Зазначимо, що минулої доби російсько-окупаційні війська зосередили вогонь здебільшого на Донецькому напрямку.

22 грудня до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі доставлено п'ятеро бійців зі Світлодарської дуги, один із них перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, як повідомив волонтер та координатор проекту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв, На Світлодарской дузі поблизу Дебальцеве Донецької області загинули троє українських військовослужбовців, які потрапили в полон до проросійських бойовиків.