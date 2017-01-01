Бійці АТО виявили безпілотник біля своїх позицій на Луганщині
- Сьогодні, 00:55
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Безпілотний літальний апарат
Дрон могли використовувати для проведення диверсій
Українські військовослужбовці поблизу населеного пункту Кримське Луганської області виявили пошкоджений безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«За попереднім оглядом дрон могли використовувати і з розвідувальною метою, і для проведення диверсій. Наразі, апарат передано відповідним службам для детального вивчення», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 18:00 понеділка бойовики на Донбасі знизили активність: сім обстрілів протягом доби. Інтенсивність вогню, у порівнянні з попередніми днями, зменшились, однак двоє українських воїнів зазнали поранень