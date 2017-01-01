Бійця, загиблого на Світлодарській дузі, поховають у Кривому Розі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Горкун

Роман Горкун загинув від поранень, які отримав під час мінометного обстрілу

З бійцем, який декілька останніх років жив у Кривому Розі, попрощаються 8 лютого. Про це у «Фейсбуці» пише волонтер Ян Осока.

3 лютого в АТО в районі села Новозванівка Попаснянського району внаслідок прямого влучання 120-мм міни в окоп, загинув боєць.

Осколками бійцю посікло ноги, шию та голову, але він спочатку був у свідомості і навіть міг розмовляти. Негайно був доставлений до лікарні Попасної, де приблизно о 23:00 він помер.

Роман Горкун (позивний Смайлик) народився 24.09.1994 року у Луганську. Наприкінці 2014-го року він виїхав до Кривого Рогу.

Призваний за мобілізацією у 2015 році, наприкінці того ж року потрапив до свого підрозділу і залишився там після підписання контракту навесні 2016-го.

Старший солдат, санітар-стрілець 1-ї роти механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Ховатимуть Романа у Кривому Розі 8 лютого. У нього залишились батьки та бабуся з дідусем.