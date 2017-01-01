Блер: Північна Ірландія може покинути Сполучене Королівство

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На думку колишнього прем'єр-міністра Великобританії, до виходу Північної Ірландії може призвести Brexit

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер заявив, що вихід Британії з Європейського союзу може призвести до виходу Північної Ірландії зі Сполученого Королівства. Про це повідомляє The Times.

«Блер попередив, що вихід Британії з ЄС робить перспективу єдиної Ірландії більш імовірною», - йдеться в повідомленні. За словами колишнього прем'єра, його погляди на ірландську єдність були не «закликом до виконання», а швидше оцінкою фактів з часу референдуму у червні 2016 року.

На думку Блера, Brexit призведе до того, що між Британією та Ірландією не буде єдності вперше після поділу Ірландії. Відповідно до Белфастської угоди 1998 року, британський уряд погодився скликати референдум, якщо опитування покажуть, що імовірна більшість виборців у Північній Ірландії виступає за возз'єднання острова.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що після Brexit Євросоюз розшириться.

Джерело: РБК-Україна