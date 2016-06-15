Блискавка вбила рибалку на березі річки в Миколаївській області

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Усі зусилля врятувати рибалку виявилися марними

Вдень у суботу, 20 травня, на березі річки Гнилий Єланець блискавка вбила рибалку, повідомляють «Новости-N».

Трагедія сталася біля села Підлісне (колишня Малинівка) Новоодеського району, в місці, відомому рибалкам як Щербанівського ставок. Сильна гроза почалася близько 13.00. Рибалки сховалися від дощу в своєму автомобілі. Коли дощ почав вщухати, один з рибалок вийшов з автомобіля і пішов до дамби. У цей момент прямо в нього і вдарила блискавка.

Інші рибалки спробували надати чоловікові допомогу, проте всі їхні зусилля виявилися марними - потерпілий мешканець Миколаєва Денис Б. 1984 року народження помер практично миттєво.

Зазначимо, що раніше в Китаї блискавка вдарила в журналіста під час прямого ефіру, а також про те, що над Варшавою блискавка ледь не збила літак Wizz Air.