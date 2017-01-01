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    Близький соратник Нємцова опинився в реанімації. Підозрюють отруєння

    • Вчора, 12:02
    • Розсилка
    Володимир Кара-Мурза-молодший
    Володимир Кара-Мурза-молодший

    Кара-Мурза госпіталізований в Москві

    Російський опозиційний діяч, журналіст, близький соратник убитого політика Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший потрапив в реанімацію зі схожими на отруєння симптомами. Про це з посиланням на дружину опозиціонера на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський.

    «Володимир Кара-Мурза знову в реанімації з симптомами, що нагадують ті, з якими його госпіталізували в 2015 році», - написав він.

    Російський журналіст, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедіктов уточнив, що Кара-Мурза госпіталізований в Москві.

    weg

    «Дуже погана новина. Поки не можу додзвонитися ні до кого з родини», - прокоментував колишній депутат Державної думи РФ Дмитро Гудков на своїй сторінці в Facebook.

    Як відомо, 27 лютого 2015 року був убитий відомий російський опозиціонер Борис Нємцов. Злочин стався на Великому Кам'яному мосту. Близько 23:20 у Нємцова, який гуляв з дівчиною, кілька разів вистрілили з автомобіля білого кольору. За словами очевидців, кілер зробив кілька пострілів в груди. Від отриманих поранень опозиціонер помер на місці події.

    Росія отруєння Борис Нємцов
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