Блокада Донбасу: активісти заявляють про штурм їхнього редуту

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Внаслідок спроби штурму одного активіста поранено

Невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. Про це у себе на сторінці у Facebook написав народний депутат Володимир Парасюк, який підтримує блокаду.

«Зараз штормують 16-й редут. Багато тітушні зі зброєю. Село Щербинівка, що біля Торецька», – написав він.

Парасюк також закликав усіх, хто може, «підтягуватись на допомогу».

Водночас у штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.

«Діють спільно із так званою поліцією. Вдалося уникнути застосування вогнепальної зброї. Судячи з дій поліції, примусити гарнізон редуту застосувати вогнепальну зброю з метою самозахисту, вочевидь, і було основним завданням режисера даної провокації», – заявили активісти.

За даними штабу, більша частина так званих тітушок «явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки що не встановлені. Штаб вживає всіх заходів задля забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до тітушок.

Один із захисників редуту, який дістав ножове поранення, госпіталізований. Загрози життю немає.