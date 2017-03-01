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    Блокада Донбасу загрожує українцям відсутністю світла – Гройсман

    • Сьогодні, 12:44
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Внаслідок блокади можуть бути зупинені підприємства, теплові мережі – глава уряду

    Блокада Донбасу загрожує українцям відключенням тепла і світла, заявив сьогодні на засіданні Кабміну глава уряду Володимир Гройсман.

    «Обмеження на постачання енергетичного вугілля та необхідних компонентів для металургійної галузі вдарить по пересічних українцях. У деяких містах України може бути призупинено теплопостачання, під загрозою є питання електроенергії», – сказав він.

    «Внаслідок блокади можуть бути зупинені підприємства, теплові мережі. Від заполітизованих дій можуть постраждати звичайні українці», – додав прем'єр.

    Як повідомлялось, учасники блокади окупованого Донбасу заявляють про відмову вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. «Через засоби масової інформації було поширено ультиматум «керівництва» так званих ЛНР-ДНР організаторам торговельної блокади. Російські найманці, вбивці українських воїнів вимагають до 1.03.2017 року припинити блокаду торгівлі з окупантами. Пізніше до цих вимог приєднався офіційний Кремль, який вустами прес-секретаря В.Путіна Пєскова підтримав вимоги Захарченка і Плотницького та висловив здивування бездіяльністю української влади у відношенні учасників блокади торгівлі на крові», – йдеться в повідомленні.

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