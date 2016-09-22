Блокада окупованого Донбасу: експерт попередив про можливі наслідки для енергетики України

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Блокада Донбасу

Підставляти енергетику - це вкрай погано, вважає Землянський

Директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України розкритикував ініціативу блокування поставок вугілля з ОРДЛО. «Всі розуміють, що це блокування - захід політичний, але так підставляти енергетику - це вкрай погано. Наслідки можуть вкрай негативно відібитися на роботі обладнання, на ремонтних кампаніях і т.д. Генерація, будь-яка, що атомна, що теплова, вимагає системності, роботи без якихось різких стрибків, а ми, на жаль, в режимі авралу працюємо вже третій рік», - вважає Землянський.

За інформацією експерта, поставки вугілля знаходяться в правовому полі України. «Усі податки платяться в бюджет України, поставки проходять за узгодженням зі штабом АТО, зі Службою безпеки України», - підкреслив він.

На думку Землянського, у разі повного блокування вугілля з ОРДЛО, запасу міцності української енергетики вистачить не більше ніж на місяць.

«У нас склади розраховані на місяць роботи теплових електростанцій. Ну, припустимо, вони підуть на мінімальне балансування, працюватимуть на мімінімумі, плече підставіть атомна генерація, гідрогенерація, хоча це спірно - можна буде ще протягнути пару тижнів, з урахуванням мінімального імпорту, який терміново знадобиться. Але проблема в тому, хто буде гасити попит на піку? Це питання, зрозуміло, риторичне. І тоді вже можуть наступити відключення споживачів», - спрогнозував експерт.