«Блокада» в Конотопі не заважає руху поїздів - прокуратура

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Блокада на Донбасі

Залізницю від учасників акції загородив кордон поліцейських

Учасники блокади залізниці у Конотопі Сумської області наразі не заважають руху поїздів.

Про це Укрінформу повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Станом на 13-у годину рух поїздів здійснюється відповідно до розкладу, неподалік залізничної колії відбувається акція, до якої долучилось близько 30 осіб. Водночас, поблизу залізничного вокзалу збираються місцеві жителі, які висловлюються проти запланованої блокади (вже понад 100 осіб). Співробітники правоохоронних органів повністю контролюють ситуацію», - зазначила вона.

Поліція відкрила кримінальне провадження через блокування учасниками блокади залізничних колій в Конотопі. Із відповідним зверненням до поліції звернулася «Укрзалізниця». Блокувальники, в свою чергу, також поскаржилися правоохоронцям надії залізничників.

Як повідомлялося, ввечері 4 березня до міста Конотоп прибуло близько 100 осіб на чолі з нардепами Єгором Соболєвим та Семеном Семенченком, які повідомили, що готують блокаду залізничної магістралі у цьому прикордонному з Росією місті, аби таким чином продовжити акцію, яка нині триває на Донбасі.

Вранці 5 березня вони здійснили спробу заблокувати залізничний рух на цьому крупному транспортному вузлі, однак на заваді цьому стали правоохоронці.

Соболєв та Семенченко разом з активістами встановили біля колії намет. Блокувальників та залізничну колію розділяє кордон поліцейських.