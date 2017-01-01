Блокувальники поскаржилися в поліцію на конотопських залізничників
- Сьогодні, 11:25
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Активістів обурює, що їм відмовляються показувати документи на вантажі поїздів
Працівники «Укрзалізниці» відмовляються надавати блокувальникам документи на вантажі поїздів, які стоять на станції Конотоп.
Про це йдеться в заяві «Штабу блокади».
«Працівники « Укрзалізниці» незаконно блокують надання документів народним депутатам України. Керівництво поліції Сумської області прийняло заяву від нардепів про перешкоджання виконання депутатами своих повноважень», - зазначають блокувальники.
За інформацією «Штабу», зараз у районі прикордонної станці Конотоп проходить акція з попереджувального блокування залізничних колій з Москви. В акції беруть участь народні депутати України, учасники «Штабу блокади торгівлі з окупантами», патріотичні сили.
«Вимоги акції - негайно пред'явити документи на поїзди з вугіллям та іншим, які були знайдені у вагонах із маркуванням РЖД на території товарної станції Конотоп», - наголошується в заяві.
Нагадаємо, 4 березня учасники «блокади Донбасу» повідомили про відкриття нового редуту у місті Конотоп Сумської області. Вони також заявили, що планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.