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    Блокувальники поскаржилися в поліцію на конотопських залізничників

    • Сьогодні, 11:25
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    Вантажні вагони
    Вантажні вагони

    Активістів обурює, що їм відмовляються показувати документи на вантажі поїздів

    Працівники «Укрзалізниці» відмовляються надавати блокувальникам документи на вантажі поїздів, які стоять на станції Конотоп.

    Про це йдеться в заяві «Штабу блокади».

    «Працівники « Укрзалізниці» незаконно блокують надання документів народним депутатам України. Керівництво поліції Сумської області прийняло заяву від нардепів про перешкоджання виконання депутатами своих повноважень», - зазначають блокувальники.

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    За інформацією «Штабу», зараз у районі прикордонної станці Конотоп проходить акція з попереджувального блокування залізничних колій з Москви. В акції беруть участь народні депутати України, учасники «Штабу блокади торгівлі з окупантами», патріотичні сили.

    «Вимоги акції - негайно пред'явити документи на поїзди з вугіллям та іншим, які були знайдені у вагонах із маркуванням РЖД на території товарної станції Конотоп», - наголошується в заяві.

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    Блокувальники поскаржилися в поліцію на конотопських залізничників
    Блокувальники поскаржилися в поліцію на конотопських залізничників
    Блокувальники поскаржилися в поліцію на конотопських залізничників
    Блокувальники поскаржилися в поліцію на конотопських залізничників

    Нагадаємо, 4 березня учасники «блокади Донбасу» повідомили про відкриття нового редуту у місті Конотоп Сумської області. Вони також заявили, що планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

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    Росія Донбас акція Укрзалізниця
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