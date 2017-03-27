Болгарські соціалісти визнали поразку на парламентських виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корнелія Нінова

Водночас лідер Болгарської партії соціалістів заявила, що її політсила не входитиме в колацію

Болгарські соціалісти визнали свою поразку на дострокових парламентських виборах.

Про це заявила лідер Болгарської партії соціалістів Корнелія Нінова, повідомляє РБК з посиланням на телеканал Nova TV.

Вона привітала з перемогою своїх головних конкурентів із партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ).

Водночас Нінова заявила, що формування коаліції з переможцями неможливе.

«Хочу привітати ГЕРБ з перемогою. Якщо вони нас запросять на переговори по формуванню коаліції, ми не будемо брати в них участь», — заявила вона на прес-конференції за підсумками виборів.

Як повідомляв «Главком», у неділю в Болгарії відбулися позачергові парламентські вибори. На 240 місць у болгарському парламенті претендували представники 20-ти партій, рухів і коаліцій, а також дев’ять незалежних кандидатів.

Згідно попередніх результатів, за партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» проголосували 32,8% виборців, за Болгарську соціалістичну партію – 28,4%.