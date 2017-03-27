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    Болгарські соціалісти визнали поразку на парламентських виборах

    • Сьогодні, 07:47
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    Корнелія Нінова
    Корнелія Нінова

    Водночас лідер Болгарської партії соціалістів заявила, що її політсила не входитиме в колацію

    Болгарські соціалісти визнали свою поразку на дострокових парламентських виборах.

    Про це заявила лідер Болгарської партії соціалістів Корнелія Нінова, повідомляє РБК з посиланням на телеканал Nova TV.

    Вона привітала з перемогою своїх головних конкурентів із партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ).

    Водночас Нінова заявила, що формування коаліції з переможцями неможливе.

    «Хочу привітати ГЕРБ з перемогою. Якщо вони нас запросять на переговори по формуванню коаліції, ми не будемо брати в них участь», — заявила вона на прес-конференції за підсумками виборів.

    Як повідомляв «Главком», у неділю в Болгарії відбулися позачергові парламентські вибори. На 240 місць у болгарському парламенті претендували представники 20-ти партій, рухів і коаліцій, а також дев’ять незалежних кандидатів.

    Згідно попередніх результатів, за партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» проголосували 32,8% виборців, за Болгарську соціалістичну партію – 28,4%.

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