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    Бондарчук заявив, що його ніхто не арештовував у Лондоні

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    Сергій Бондарчук у Лондоні
    Сергій Бондарчук у Лондоні

    Сергій Бондарчук спростував заяву Луценка і навів докази, що він на волі

    Екс-керівник «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук спростовує поширену генеральним прокурором України Юрієм Луценком інформацію про його арешт в Лондоні. Про це один із колишніх топ-чиновників України написав на своїй сторінці у Facebook, виклавши сьогоднішні свої фото, які демонструють, що він не під арештом.

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    Зокрема, на одному з фото Бондарчук тримає свіжий номер газети The Guardian від 17 березня 2017 року.

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    Бондарчук заявив, що його ніхто не арештовував у Лондоні
    Бондарчук заявив, що його ніхто не арештовував у Лондоні
    Бондарчук заявив, що його ніхто не арештовував у Лондоні
    Бондарчук заявив, що його ніхто не арештовував у Лондоні

    «Юрію Віталійовичу, вибачте що вітаю вас простою водою, просто я не вживаю міцних алкогольних напоїв, зараз у нас у тюрмі час обіду. Мабуть, ви також уже добре поснідали та пообідали, але на всяк випадок і вам смачного!» – написав Бондарчук.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, близько 15-ї години Луценко повідомив, що 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука. 

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    Юрій Луценко Великобританія Генпрокуратура Укрспецекспорт
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