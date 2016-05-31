Бондарчук заявив, що його ніхто не арештовував у Лондоні

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Сергій Бондарчук у Лондоні

Сергій Бондарчук спростував заяву Луценка і навів докази, що він на волі

Екс-керівник «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук спростовує поширену генеральним прокурором України Юрієм Луценком інформацію про його арешт в Лондоні. Про це один із колишніх топ-чиновників України написав на своїй сторінці у Facebook, виклавши сьогоднішні свої фото, які демонструють, що він не під арештом.

Зокрема, на одному з фото Бондарчук тримає свіжий номер газети The Guardian від 17 березня 2017 року.

«Юрію Віталійовичу, вибачте що вітаю вас простою водою, просто я не вживаю міцних алкогольних напоїв, зараз у нас у тюрмі час обіду. Мабуть, ви також уже добре поснідали та пообідали, але на всяк випадок і вам смачного!» – написав Бондарчук.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, близько 15-ї години Луценко повідомив, що 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука.