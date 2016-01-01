«Боярышнику» у Росії знайшли заміну: чоловік випив незамерзайку, шампанське і туалетну воду

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Чоловік помер через отруєння спиртовмісної рідиною

Житель Пензенської області Росії помер в ніч на 29 грудня через отруєння спиртовмісною рідиною, повідомили «РІА Новини» в прес-службі управління МВС РФ у регіоні.

Поліція дізналася про це від працівників лікарні міста Нижній Ломів, куди надійшов 53-річний чоловік з підозрою на отруєння невідомою речовиною. Через 40 хвилин він помер. За словами вдови померлого, 27 грудня її чоловік випив рідину для автомобільного склоомивача, наступного дня – шампанське і туалетну воду.

У поліції також уточнили, що в зв'язку із загибеллю людини матеріали передані Слідчому комітету.

Як повідомлялося раніше, кількість жертв отруєння настоянкою глоду в Іркутську вже перевищило 70 осіб. Шестеро дітей залишилися сиротами.

Раніше лікарі повідомляли, що більшість потерпілих надійшла до лікарень у стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Боярышник» до появи симптомів отруєння минає від однієї до 24 годин.

Масове отруєння підробленим засобом, в складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.

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