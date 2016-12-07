Бойовики «ДНР» готуються до придушення протестів населення — розвідка
- Сьогодні, 14:17
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«Силові структури» бойовиків проводять заходи із посилення бойової готовності
Бойовики терористичного угруповання «ДНР» готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
«Головними завданнями усіх заходів із посилення бойової готовності т.зв. «поліції», «внутрішніх військ» і загонів спеціального призначення «МВС ДНР» є підготовка до придушення можливих протестів населення», - йдеться в повідомленні управління розвідки.Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що ватажки самопроголошеної «ЛНР» скасували додаткові грошові надбавки медичному персоналу