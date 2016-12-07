  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики «ДНР» готуються до придушення протестів населення — розвідка

    • Сьогодні, 14:17
    • Розсилка

    «Силові структури» бойовиків проводять заходи із посилення бойової готовності

    Бойовики терористичного угруповання «ДНР» готуються до придушення можливих акцій протесту цивільного населення окупованих районів Донецької області, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

     «Головними завданнями усіх заходів із посилення бойової готовності т.зв. «поліції», «внутрішніх військ» і загонів спеціального призначення «МВС ДНР» є підготовка до придушення можливих протестів населення», - йдеться в повідомленні управління розвідки.

    Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що ватажки самопроголошеної «ЛНР» скасували додаткові грошові надбавки медичному персоналу
    Читайте також
    розвідка ДНР ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ