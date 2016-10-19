Бойовики «ДНР» погрожують новими «котлами»

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Силовий спосіб, про який говорив Аваков, абсолютно не реалізовується, зазначив Пушилін

Керівників незаконної організації «ДНР» Денис Пушилін вважає, що у разі масштабного наступу на Донбасі Збройні сили України (ЗСУ) зазнають значних втрат.

Про це передає Depo.

Таким чином він прокоментував заяву глави МВС України Арсена Авакова, який закликав прикордонників готуватися до взяття в 2017 році під контроль кордони з Росією в районі Донбасу.

«Силовий спосіб, про який, мабуть, говорить Аваков, абсолютно не реалізовується. Ми періодично спостерігаємо провокації, спроби атакувати. Успіхів, проте, Київ не досягає. При цьому теоретична ймовірність масштабного наступу ЗСУ зберігається. Раніше для України все це закінчувалося котлами. Якщо вони зараз на це зважаться, то знову будуть нові котли», – сказав він.