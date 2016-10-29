Бойовики «ДНР» шляхом погроз змушують людей підписувати звернення до Путіна і Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людей змушували підписати звернення до Путіна і Трампа з вимогою зупинити обстріли українськими військовими мирних жителів Донецька

Персонал Донецької міської лікарні №1 під страхом звільнення змушують підписувати звернення на адресу світових лідерів проти дій Збройних сил України, повідомило донецьке видання «ОстроВ».

За словами джерела видання, 9 лютого весь персонал лікарні зібрали в актовій залі для зустрічі з депутатом «народної ради ДНР» Аллою Бархатновою і представником Ворошиловського райвиконкому міста. Вони буквально вмовляли присутніх підписати звернення на адресу лідерів США – Дональда Трампа, Німеччини – Ангели Меркель, РФ – Володимира Путіна з вимогою зупинити обстріли українськими військовими мирних жителів Донецька.

Основним доводом, який, на думку представників «влади» на непідконтрольній території повинен вплинути на колектив, були, нібито, намір ЗСУ підірвати Авдіївський коксохімічний завод.

Крім цього, колективу обіцяли, що списки з підписами, де необхідно вказувати свої дані, не потраплять до української сторони.

Джерело видання також просило редакцію «Острова» відзначити, що незважаючи на поставлені підписи, багато хто з персоналу мають проукраїнську позицію.

Інше джерело видання, цього разу – з контрольованої бойовиками Макіївки повідомило, що «голова Макіївської адміністрації» Валерій Ляховець звернувся до начальника «ДАІ ДНР» Олександра Козубця з проханням вплинути на співробітників «ДАІ», які не хочуть ставити підписи під відповідним зверненням жителів «республіки» до лідерів держав.