Бойовики «ДНР» засудили вченого Козловського до майже трьох років тюрми

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Вчений з Донецька Ігор Козловський

«Військовий трибунал» терористів не пом'якшив вирок і не взяв до уваги, що у вченого є син-інвалід, який потребує догляду

Так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі.

Про це написав син відомого ученого Олександр Козловський у Facebook.

«Сьогодні «військовий трибунал ДНР» ухвалив обвинувальний вирок у справі Ігоря Козловського: 2 роки і 8 місяців позбавлення волі», - написав син вченого.

Він також зазначив, що місцевий «військовий трибунал» не пом'якшив вирок і не взяв до уваги, що у вченого є син-інвалід, який потребує догляду, ані сам вік та стан здоров'я 63-річного Козловського.

«Ані вік Ігоря Козловського, ані син-інвалід, що перебуває під його опікою, не стали пом'якшувальними обставинами для суду. Так званий суд аргументував свою позицію тим, що Ігор Козловський - особливо неблагонадійний громадянин, оскільки мав контакти з низкою заборонених у «ДНР» організацій, зокрема, членами партії «Свобода» у 2014 році», - підкреслив Олександр.

На його думку, вплинути на процес звільнення його батька ще можуть міжнародні організації, суспільний резонанс та українська влада.

«Залишається сподіватися лише на широку громадську підтримку та ефективні дії української влади і міжнародних організацій у процесі звільнення Ігоря Козловського», - висловив надію син вченого.

Українського вченого Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. Наразі він перебуває у СІЗО №5 на непідконтрольній українській владі території Донецька. На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включає його до списків на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».

Ігор Козловський - автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у ВНЗ Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.