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    Український науковець два роки поспіль відзначає день народження у полоні «ДНР»

    • Сьогодні, 16:46
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    Вчений Ігор Козловський
    Вчений Ігор Козловський

    Козловський знаходиться в полоні вже 387 днів

    Донецький учений-релігієзнавець Ігор Козловський відзначає вже свій другий день народження в полоні бойовиків «ДНР». Сьогодні Козловському виповнилося 63 роки. Про це розповів син полоненого Олександр на прес-конференції в Києві, повідомляють  «Новости Донбасса».

    Родичі заручника розповіли, що зверталися за допомогою в різні дипломатичні місії та інші інстанції, проте це не дало істотних результатів.

    Козловський знаходиться в полоні вже 387 днів. Його дружина Валентина Козловська повідомила, що в останній раз на зв'язок з полоненим виходила 6 грудня.

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    «Він кілька секунд говори, що тримається, і буде триматися, скільки вистачить сил», - розповіла вона.

    Дружина Козловського додала, що здоров'я її чоловіка погіршилося - у камері розміром 1,5 на 3 метри погане освітлення і там дуже волого.

    Родичі відзначають, що «кримінальну справу» проти Козловського сфабрикували - його звинуватили в незаконному зберіганні вибухових речовин через кілька днів після того, як в Донецьку вибухом було пошкоджено пам'ятник Володимиру Леніну.

    Син Козловського Олександр повідомив, що ім'я його батька міститься в списках, які українська сторона подала на обмін полоненими.

    Раніше повідомлялося, що «ДНР» відмовляється включати в список обміну полоненими донецького вченого, називаючи його «громадянином республіки».

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