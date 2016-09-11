Український науковець два роки поспіль відзначає день народження у полоні «ДНР»

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Вчений Ігор Козловський

Козловський знаходиться в полоні вже 387 днів

Донецький учений-релігієзнавець Ігор Козловський відзначає вже свій другий день народження в полоні бойовиків «ДНР». Сьогодні Козловському виповнилося 63 роки. Про це розповів син полоненого Олександр на прес-конференції в Києві, повідомляють «Новости Донбасса».

Родичі заручника розповіли, що зверталися за допомогою в різні дипломатичні місії та інші інстанції, проте це не дало істотних результатів.

Козловський знаходиться в полоні вже 387 днів. Його дружина Валентина Козловська повідомила, що в останній раз на зв'язок з полоненим виходила 6 грудня.

«Він кілька секунд говори, що тримається, і буде триматися, скільки вистачить сил», - розповіла вона.

Дружина Козловського додала, що здоров'я її чоловіка погіршилося - у камері розміром 1,5 на 3 метри погане освітлення і там дуже волого.

Родичі відзначають, що «кримінальну справу» проти Козловського сфабрикували - його звинуватили в незаконному зберіганні вибухових речовин через кілька днів після того, як в Донецьку вибухом було пошкоджено пам'ятник Володимиру Леніну.

Син Козловського Олександр повідомив, що ім'я його батька міститься в списках, які українська сторона подала на обмін полоненими.

Раніше повідомлялося, що «ДНР» відмовляється включати в список обміну полоненими донецького вченого, називаючи його «громадянином республіки».