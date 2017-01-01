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    Бойовики гатять по Авдіївці: Донецька фільтрувальна станція знову не працює

    • Сьогодні, 22:51
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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    Внаслідок обстрілу терористів поранено місцевого мешканця

    В середу ввечері Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через обстріли бойовиків.

    Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

    «Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Аброськіна, станом на 20.00 Донецька фільтрувальна станція не працює.

    Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський додає, що незаконні збройні формування обстрілюють житлові квартали Авдіївки з мінометів.

    «Це у них такий режим припинення вогню! В старій Авдіївці, на вул Шевченка осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній мешканець. Міна розірвалась у подвір'ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню. Обстріл міста триває», - написав Жебрівський.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні о 15:07 було здійснено запуск Донецької фільтрувальної станції.

    У четвер зранку в Авдіївку мали розпочати подачу води в нормальному режимі.

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