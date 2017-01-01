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    Авдіївка знову з водою: Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

    • Сьогодні, 15:55
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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    Вода пішла по водогонах на Авдіївку і навколишні населені пункти

    Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, повідомляє глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

    «Вода пішла по водогонах на Авдіївку і навколишні населені пункти. За кілька годин ця вода почне наповнювати міські резервуари. Сьогодні з 16:00 до 22:00 ми ще поставимо у місто залишок води з міського резервуара. А вже завтра зранку почнемо подачу води в нормальному режимі», – повідомив він.

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    У ДСНС уточнили, що об 11:15 5 квітня група піротехнічних робіт почала обстеження території Донецької фільтрувальної станції на предмет вибухонебезпечних предметів. О 12:15 обстеження завершилося – вибухонебезпечних предметів на прилеглій території виявлено не було.

    О 15:07 було здійснено запуск Донецької фільтрувальної станції.

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    ДСНС вода Павло Жебрівський Авдіївка
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