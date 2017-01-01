Бойовики готові обговорювати списки на звільнення тільки з Медведчуком
- Сьогодні, 18:46
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За словами Геращенко, представники ОРДЛО вимагають продовження процедури верифікації
Представники окремих районів Донецької і Луганської областей заявили, що будуть обговорювати списки на звільнення заручників тільки з Віктором Медведчуком. Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.
«Якщо коротко підсумувати те, що сьогодні відбувалося на гуманітарній підгрупі в Мінську, то представники ОРДЛО заявили, що вони будуть обговорювати списки на звільнення тільки з В. Медведчуком, якого сьогодні не було на засіданні», - поінформувала вона.
Крім того, за словами Геращенко, представники ОРДЛО вимагають продовження процедури верифікації.
«Щоб українська сторона провела верифікацію й тих осіб, які .... вже знаходяться на свободі, випущені по так званому «закону Савченко» і т.д. Це повна маячня, звичайно, адже ані українське законодавство, ані міжнародне гуманітарне право не дозволяє насильно переміщати чи опитувати вільних перед законом людей!» - наголосила вона.
Геращенко підкреслила, що «це сценарій затягування звільнення заручників».
Вона також додала, що готує офіційний лист до ОБСЄ з проханням дати офіційну оцінку цим «незаконним вимогам або ж офіційну відповідь, чи є хоч якась норма міжнародного гуманітарного права, яка може примусити українську сторону проводити верифікацію вільних перед законом людей».