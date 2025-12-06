День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі

6 грудня відзначається День Збройних сил України

6 грудня 2025 року Україна відзначає День Збройних сил – свято мужності, честі та самопожертви українських воїнів, які щодня стоять на захисті держави та українського народу. Українську армію сьогодні називають щитом Європи та прикладом незламності для вільного світу. Найголовніші слова цього дня – вдячність і віра в перемогу.

Це свято було встановлено у 1993 році постановою Верховної Ради та приурочене до ухвалення Закону «Про Збройні Сили України» саме 6 грудня 1991 року. Відтоді свято стало символом вдячності тим, хто оберігає державний суверенітет та територіальну цілісність України.

За Конституцією, армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності. В ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.

Для України День ЗСУ – не просто дата в календарі, а нагадування про те, що саме завдяки українським захисникам країна продовжує жити, працювати та боротися.

Сьогодні українські воїни стримують російську агресію, демонструючи відвагу й героїзм, які стали прикладом для всього світу.

Цього дня по всій Україні проходять урочистості, вшанування пам'яті загиблих, волонтерські ініціативи та зустрічі з військовими. Традиційно українці дякують захисникам, підтримують їх листами, подарунками та благодійними акціями.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем ЗСУ.

Привітання у віршах та прозі

Хай ЗСУ міцніє кожен день,

Хай щастя б’ється в ваших грудях в такт пісень.

Хай Бог оберігає у дорозі –

Перемоги вам і сили у тривозі!

***

У світле свято України,

В День українських Збройних Сил,

Бажаємо від душі ми,

Щоб солдат щасливо жив!

Ситий був і не тужив,

Щоб спокійно вночі спав,

Зброю біля себе мав!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

У рідному війську ти службу несеш,

Я знаю – мене від біди ти спасеш,

Мене вбережеш ти від зла і тривог,

Бо вмілий і вправний ти майже як бог!

Бо ти – патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом – з Днем Збройних Сил України!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

***

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили –

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

***

Привітання з Днем Збройних сил України у прозі

Вітаємо вас зі святом, пов'язаним із гордістю та мужністю – Днем Збройних Сил України! Сьогодні ми не тільки славимо професіоналізм та самовідданість наших захисників, але й висловлюємо подяку кожному захиснику та захисниці. Нехай Господь оберігає вас. Слава ЗСУ! Слава Україні!

***

Вітаю із Днем ЗСУ всіх військовослужбовців. Нехай цей день буде для вас, дорогі захисники, днем заслуженої слави та визнання. Ми цінуємо вашу працьовитість, силу духу та відданість ідеалам незалежності. Ваша відданість та героїзм створюють міцний щит, який захищає нашу Батьківщину від будь-яких загроз. Ми пишаємось вами.

***

Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

***

З Днем Збройних сил України. Нехай кожен український захисник буде захищений від небезпеки, а всі рідні військових дочекаються своїх захисників цілими та неушкодженими. Бажаємо вам міцного здоров'я, відваги, потужної підтримки від рідних та побратимів. Бережіть себе, наші герої!

***

Шановні воїни, які служать Батьківщині, вітаю вас із професійним святом. Бажаю мирного неба над головою, здоров'я та успіхів. Захисники та захисниці, ви найкращі. Дякую вам за захист України!

***

Зі святом, наші Захисники й Захисниці! Хай доля береже вас від усього лихого, а перемога прийде якомога швидше.

***

Вітаємо ЗСУ з професійним днем. Дякую вам за служіння, сміливість та готовність захищати свою Батьківщину. З глибокою повагою та гордістю ми відзначаємо цей день, бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та безпечного добра нашої улюбленої України! І, звичайно, бажаємо якнайшвидшої перемоги України, адже добро сильніше за зло.

***

З Днем ЗСУ 2025. Цього важливого дня хочемо висловити подяку вам, любі захисники! Ваші подвиги та жертви для благополуччя країни є незрівнянними. Нехай це свято буде наповнене заслуженою повагою та гордістю за ваші подвиги!

***

Вітаємо зі святом сильних та непохитних! День Збройних сил – це не лише день армії, а й день героїв, які стоять на захисті кожного українця. Дякую вам за сміливість, рішучість та любов до рідної землі! Слава вам та вашій службі! Слава Україні!

***

Дякуємо за мужність! Хай буде міцним здоров’я, ясним розум, гострим зір, а серце наповнене вірою у світлий день.

Привітання з Днем ЗСУ в листівках