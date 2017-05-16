Бойовики готуються до прориву під Павлополем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павлополь

Противник стягує живу силу та техніку на цьому напрямку

Під Павлополем Волноваського району Донецької області російсько-терористичні війська готуються до прориву. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За інформацією Міноборони, українські військові перехопили радіоефір терористів.

«З їхніх слів, вони готуються до прориву під Павлополем. Для цього противник стягує живу силу та техніку на цьому напрямку», - інформують українські військові.

Раніше народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомляв, що бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу.

Відео: Військове телебачення України

окупанти почали значно частіше застосовувати протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) на передньому краї лінії зіткнення. Ця робота з підготовки особового складу, постачання бойовикам ПТРК та більш активного їх використання здійснюється за активного сприяння інструкторів і командного складу російської армії одразу на кількох полігонах