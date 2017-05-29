Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
- Сьогодні, 05:20
-
Розсилка
Вибух стався поряд з магазином морозива
У центрі Багдада стався потужний вибух, в результаті загинули щонайменше 13 осіб, ще 24 отримали поранення, повідомляє Associated Press.
Відзначається, що вибух стався поряд з магазином морозива. За даними місцевої влади, вибуховий пристрій спрацював в припаркованому автомобілі.
Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».
Теракт стався в місяць Рамадан, коли в світлий час доби мусульмани постять, і багдадські ресторани та кафе швидко заповнюються ввечері.
Бойовики ІДІЛ нерідко влаштовують теракти в іракській столиці. Так, вибух в Багдаді 16 лютого забрав життя понад 50 осіб.
У травні 13 людей загинули, понад 18 отримали поранення в результаті подвійного теракту на півдні Багдада.
First moments after a #ISIS car bomb targeted civilians outside a ice cream shop in Karrada central #Baghdad #Iraq. pic.twitter.com/QJbeSY2jMP— Kevin W. (@kwilli1046) 30 мая 2017 г.
#Iraq #Baghdad - CCTV footage of the moment of the explosion. pic.twitter.com/MQyy9jg0VT— Terror Events (@TerrorEvents) 29 мая 2017 г.