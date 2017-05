Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих

Вибух стався поряд з магазином морозива

У центрі Багдада стався потужний вибух, в результаті загинули щонайменше 13 осіб, ще 24 отримали поранення, повідомляє Associated Press.

Відзначається, що вибух стався поряд з магазином морозива. За даними місцевої влади, вибуховий пристрій спрацював в припаркованому автомобілі.

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

Теракт стався в місяць Рамадан, коли в світлий час доби мусульмани постять, і багдадські ресторани та кафе швидко заповнюються ввечері.

Бойовики ІДІЛ нерідко влаштовують теракти в іракській столиці. Так, вибух в Багдаді 16 лютого забрав життя понад 50 осіб.

У травні 13 людей загинули, понад 18 отримали поранення в результаті подвійного теракту на півдні Багдада.

First moments after a #ISIS car bomb targeted civilians outside a ice cream shop in Karrada central #Baghdad #Iraq. pic.twitter.com/QJbeSY2jMP