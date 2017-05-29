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    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих

    • Сьогодні, 05:20
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    Місце вибуху
    Місце вибуху

    Вибух стався поряд з магазином морозива

    У центрі Багдада стався потужний вибух, в результаті загинули щонайменше 13 осіб, ще 24 отримали поранення, повідомляє Associated Press.

    Відзначається, що вибух стався поряд з магазином морозива. За даними місцевої влади, вибуховий пристрій спрацював в припаркованому автомобілі.

    Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

    Теракт стався в місяць Рамадан, коли в світлий час доби мусульмани постять, і багдадські ресторани та кафе швидко заповнюються ввечері.

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    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих
    Бойовики ІДІЛ підірвали автомобіль в центрі Багдада: щонайменше 13 загиблих

    Бойовики ІДІЛ нерідко влаштовують теракти в іракській столиці. Так, вибух в Багдаді 16 лютого забрав життя понад 50 осіб.

    У травні 13 людей загинули, понад 18 отримали поранення в результаті подвійного теракту на півдні Багдада.

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