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    В Багдаді прогриміли два вибухи: понад 10 загиблих

    • Сьогодні, 00:56
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    Багдад, архівне фото
    Багдад, архівне фото

    В обох випадках терористи використовували начинені вибухівкою автомобілі

    Щонайменше 13 людей загинули, понад 18 отримали поранення в результаті подвійного теракту на півдні Багдада.

    Про це повідомив телеканал Al Sumaria з посиланням на міську владу, інформує «Тасс»

    Перший вибух прогримів в п'ятницю, коли терорист на замінованому автомобілі був зупинений для перевірки при в'їзді, в населений переважно шиїтами, квартал Абу-Дашир. Другий смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль поблизу поліцейської дільниці.

    Як відзначили в штабі операцій провінції Багдад, іракська розвідка знала про підготовку нападів. У зв'язку з цим були посилені заходи безпеки на іракських КПП.

    Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

    Reuters з посиланням на місцеву поліцію і медичних працівників додає, що серед загиблих були троє поліцейських.

    Нагадаємо, внаслідок терактів, нещодавно організованих терористами «Ісламської держави» на заході іракського міста Мосул, загинуло 10 військовослужбовців.

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