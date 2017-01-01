В Багдаді прогриміли два вибухи: понад 10 загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багдад, архівне фото

В обох випадках терористи використовували начинені вибухівкою автомобілі

Щонайменше 13 людей загинули, понад 18 отримали поранення в результаті подвійного теракту на півдні Багдада.

Про це повідомив телеканал Al Sumaria з посиланням на міську владу, інформує «Тасс»

Перший вибух прогримів в п'ятницю, коли терорист на замінованому автомобілі був зупинений для перевірки при в'їзді, в населений переважно шиїтами, квартал Абу-Дашир. Другий смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль поблизу поліцейської дільниці.

Як відзначили в штабі операцій провінції Багдад, іракська розвідка знала про підготовку нападів. У зв'язку з цим були посилені заходи безпеки на іракських КПП.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Reuters з посиланням на місцеву поліцію і медичних працівників додає, що серед загиблих були троє поліцейських.

Нагадаємо, внаслідок терактів, нещодавно організованих терористами «Ісламської держави» на заході іракського міста Мосул, загинуло 10 військовослужбовців.