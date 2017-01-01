  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: шестеро військових поранено

    • Сьогодні, 06:50
    • Розсилка

    На Маріупольському напрямку з артилерії 122-мм бойовики обстрілювали Водяне й Новогригорівку

    Загалом зафіксовано 105 обстрілів. Шестеро наших військових поранено, трьох травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії окупанти обстрілювали Невельське. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Новолуганському, Авдіївці, Піскам, Кам’янці, Невельському, Троїцькому, Луганському, Новоселівці, Опитному та Зайцевому. Новолуганське обстрілював снайпер, а по Троїцькому вели вогонь з БМП. В районі Авдіївки близько 5.00 відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито.

    На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по Новоолександрівці та Кримському, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Кримське.

    На Маріупольському напрямку з артилерії 122-мм бойовики обстрілювали Водяне й Новогригорівку. З мінометів різних калібрів Мар’янку, Старогнатівку, Водяне, Павлопіль, Красногорівку, Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вогонь відкривали з БМП противника. З 20.34 по 20.00 години загарбники випустили по нашим позиціям поблизу Водяного тридцять снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».



    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі ДНР ЛНР обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ