АТО: географія обстрілів розширюється, по Широкиному бойовики гатили з танка

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АТО на Донбасі

За добу поранені троє українських бійців

Бойовики активізувалися на Донецькому й Маріупольському напрямках.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Бойова обстановка залишається складною. Вчергове розширилася географія бойових дій противника. Так, знову неспокійно на Світлодарській дузі та в районі Донецького летовища. Загалом, важке озброєння бандформування використовували вздовж усієї лінії фронту», - розповів він про ситуацію на Донецькому напрямку.

За словами Мотузяника, найбільш «гаряче» - в авдіївській промзоні, де за добу впродовж чотирьох обстрілів українських позицій сили окупанта випустили понад 70 мінометних мін та більше 10 артилерійських снарядів.

«Українські війська регулярно відкривали вогонь у відповідь. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, зокрема 7 – з важкого озброєння», - зазначив речник.

На Маріупольському напрямку, констатував він, вчергове бойові дії перемістилися на південь. Так, на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка, де ворог здійснював масовані атаки добою раніше, не зафіксовано жодного випадку порушення тиші.

«За винятком трьох випадків порушення перемир’я ворогом у районі Докучаєвська, усі вчорашні обстріли на цьому напрямку прийшлися на лінію фронту Павлопіль – Широкине. Епіцентром бойових дій залишаються українські рубежі оборони у Широкиному та сусідньому з ним Водяному. Окупанти тримають важке озброєння на лінії фронту і активно ним користуються. Зокрема, артилерію противник використовував тричі – два рази проти захисників Водяного та єдиноразово у Широкиному. У останньому після світанку бойовики відкривали вогонь з танка. Міномети ворогом застосовувалися на півдні Маріупольського напрямку цілодобово. Втім, найбільш активно – саме у Широкиному, де, за підрахунками Генштабу, противник випустив понад 70 мін. Нарівні з важким озброєнням вчора у районах бойового протистояння на Маріупольському напрямку бойовики широко використовували легке, зокрема активними були снайпери противника», - уточнив Мотузяник.

Він додав, що всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 34 ворожих обстрілів, половина яких - з важкого озброєння.

Як поінформував речник МОУ, на Луганському напрямку вчора було значно спокійніше, ніж добою раніше.

«Окупанти продовжували широко обстрілювати наші позиції у Попаснянському районі та в районі Бахмутської траси. Втім майже без використання важкого озброєння. Виключенням була ділянка фронту поблизу Попасної, де по обіді бойовики випустили понад 25 мінометних мін у бік наших захисників. На східному напрямку, а саме у Станиці Луганській, відбулася одна ворожа збройна провокація з використанням гранатометів», - поінформував він і зауважив: усього вчора тут відбулося 15 обстрілів з боку НЗФ, чотири з них були мінометними.

Мотузяник також повідомив: за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців отримали поранення.