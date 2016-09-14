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    Бойовики на Донбасі здійснили 60 обстрілів: один український військовий поранений

    • Сьогодні, 06:16
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    На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Гнутове

    Загалом відбулося 60 обстрілів. Одного нашого військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер.

    На Луганському – зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку ще й з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку.

    На Донецькому – зі 152 міліметрової артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів – Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Новгородське, Авдіївку та Верхньоторецьке.

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