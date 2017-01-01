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    Бойовики обстріляли Авдіївку, пошкоджено житловий будинок

    • Сьогодні, 22:55
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    Обстріляний будинок
    Обстріляний будинок

    Правоохоронці обходять постраждалий район та з’ясовують, чи є інші пошкодження

    Сьогодні близько 17:45 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки на ДонеччиніПід час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах.

    Про це повідомляється на сайті поліції Донецької області.

    Зазначається, що 36-річний хазяїн домоволодіння не постраждав, бо в цей час знаходився на подвір'ї іншого свого будинку, розташованого поруч. Дружина чоловіка була ще на роботі.

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці обходять постраждалий район та з’ясовують, чи є інші пошкодження.

    Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

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    Раніше народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомляв, що бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу.

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