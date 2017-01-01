Бойовики обстріляли Авдіївку, пошкоджено житловий будинок

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Обстріляний будинок

Правоохоронці обходять постраждалий район та з’ясовують, чи є інші пошкодження

Сьогодні близько 17:45 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки на Донеччині. Під час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах.

Про це повідомляється на сайті поліції Донецької області.

Зазначається, що 36-річний хазяїн домоволодіння не постраждав, бо в цей час знаходився на подвір'ї іншого свого будинку, розташованого поруч. Дружина чоловіка була ще на роботі.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці обходять постраждалий район та з’ясовують, чи є інші пошкодження.

Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Раніше народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомляв, що бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу.