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Група «Евакуація» мала забрати тіло військовослужбовця противника

За словами координатора групи, вона виконала всі умови

На Світлодарській дузі бойовики обстріляли групу гуманітарного проекту ВСУ «Евакуація-200», яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.

Про це повідомив прес-центр АТО з посиланням на координатора групи Михайла Котелевського.

«На нас вийшли представники військового підрозділу, який перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, і повідомили, що в певному місці може бути тіло загиблого військовослужбовця протилежної сторони. Сьогодні я очолював групу, яка виходила в так звану нейтральну зону, щоб забрати цього військовослужбовця і найближчим часом передати представникам протилежної сторони. Але нас обстріляли. Протягом 40 хвилин довелося вибиратися з того місця», - зазначив Котелевський.

За його словами, група виконала всі умови: вийшла в однакових чорних костюмах і світло-зелених жилетах, як і було узгоджено з протилежною стороною, але бойовики все одно відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Як повідомлялося, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року по всій лінії розмежування в зоні проведення АТО було введено режим повного припинення вогню. Проте вже через 25 хвилин після опівночі бойовики почали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях у районі Жовтого, що на Луганському напрямку. З тих самих видів озброєння з 6.54 до 7.10, а пізніше з 9.30 до 9.45 терористи відкривали вогонь по Мар'їнці. Широкине обстрілювали з 9.54 до 10.10. О 10.25-10.35 відбувся обстріл Новотроїцького зі стрілецької зброї.