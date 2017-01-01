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    Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ

    • Сьогодні, 14:50
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    Члени місії ОБСЄ проводили моніторинг біля Донецької фільтрувальної станції, щоб дати можливість відновити водопостачання з обох боків лінії зіткнення

    Представників місії ОБСЄ у п'ятницю обстріляли зі стрілецької зброї біля Донецької фільтрувальної станції, йдеться в оприлюдненому звіті Місії.

    «Члени місії ОБСЄ проводили моніторинг біля Донецької фільтрувальної станції, щоб дати можливість відновити водопостачання з обох боків лінії зіткнення. Об 11 45 члени місії почули, як над їхніми головами просвистіла куля і в ту ж мить пролунав постріл зі стрілецької зброї за 100-200 м на південь від них», - йдеться у звіті.

    В СММ зазначають, що ніхто не постраждав. Техніка також уціліла.

    Як повідомлялось, на Донбасі російським окупаційним командуванням з метою уникнення фіксації порушень запроваджено систему оповіщення про місцезнаходження та пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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