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    Бойовики запровадили систему оповіщення про місцезнаходження спостерігачів ОБСЄ

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    Спостерігачі ОБСЄ фіксують порушення на Донбасі
    Спостерігачі ОБСЄ фіксують порушення на Донбасі

    Бойовики обстрілюють сили АТО після отримання інформації про відбуття представників СММ до іншого району

    На Донбасі російським окупаційним командуванням з метою уникнення фіксації порушень запроваджено систему оповіщення про місцезнаходження та пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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    «16 березня ц.р. артилерійським підрозділом 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК (Луганськ) ЗС РФ здійснено обстріл сил АТО з позиції в районі Сентянівка відразу після отримання інформації про відбуття представників СММ до іншого району», - інформує ГУР.

    Також розвідка повідомляє, що бойовики продовжують використовувати цивільні об’єкти для прикриття своєї злочинної діяльності. «На території загальноосвітньої школи н.п. Спартак обладнано склад боєприпасів для мінометів та артилерійських систем», - йдеться в повідомленні ГУР.

    Як повідомлялося, 16 березня постійна рада ОБСЄ на черговому засіданні у Відні продовжила мандат СММ ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року. Бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

    За тиждень з 7 по 14 березня місія ОБСЄ зафіксувала, як 104 особи у військовому камуфляжі проходили кордон у Гуково та російському Донецьку: 48 рухались в РФ, 56 – в Україну.

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