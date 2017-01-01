Бойовики запровадили систему оповіщення про місцезнаходження спостерігачів ОБСЄ

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Спостерігачі ОБСЄ фіксують порушення на Донбасі

Бойовики обстрілюють сили АТО після отримання інформації про відбуття представників СММ до іншого району

На Донбасі російським окупаційним командуванням з метою уникнення фіксації порушень запроваджено систему оповіщення про місцезнаходження та пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«16 березня ц.р. артилерійським підрозділом 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК (Луганськ) ЗС РФ здійснено обстріл сил АТО з позиції в районі Сентянівка відразу після отримання інформації про відбуття представників СММ до іншого району», - інформує ГУР.

Також розвідка повідомляє, що бойовики продовжують використовувати цивільні об’єкти для прикриття своєї злочинної діяльності. «На території загальноосвітньої школи н.п. Спартак обладнано склад боєприпасів для мінометів та артилерійських систем», - йдеться в повідомленні ГУР.

Як повідомлялося, 16 березня постійна рада ОБСЄ на черговому засіданні у Відні продовжила мандат СММ ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року. Бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

За тиждень з 7 по 14 березня місія ОБСЄ зафіксувала, як 104 особи у військовому камуфляжі проходили кордон у Гуково та російському Донецьку: 48 рухались в РФ, 56 – в Україну.