Бойовики обстріляли житлові сектори Бердянського та Широкиного

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Зона АТО

Ніхто з мирних мешканців не постраждав

Проросійські бойовики ввечері 18 травня обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

Про це «Українській правді» повідомили в українській стороні Спільного центру з контролю та координації.

«Внаслідок влучання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилось жодного цілого присадибного будинку», – сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією, трохи пізніше був обстріляний житловий сектор селища Широкине.

Внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Як повідомляв «Главком», у четвер з початку доби до 18:00 бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.