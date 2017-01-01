  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики обстріляли житлові сектори Бердянського та Широкиного

    • Сьогодні, 00:53
    • Розсилка
    Зона АТО
    Зона АТО

    Ніхто з мирних мешканців не постраждав

    Проросійські бойовики ввечері 18 травня обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

    Про це «Українській правді» повідомили в українській стороні Спільного центру з контролю та координації.

    «Внаслідок влучання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилось жодного цілого присадибного будинку», – сказано в повідомленні.

    Згідно з інформацією, трохи пізніше був обстріляний житловий сектор селища Широкине.

    Внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав. 

    Як повідомляв «Главком», у четвер з початку доби до 18:00 бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ