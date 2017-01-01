Бойовики погрожують не випускати за межі «ДНР» боржників «комуналки»

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Терористи в Донецьку

В Донецьку через суд погрожують заборонити мешканцям виїзд за межі так званої республіки

У Донецьку пособники бойовиків погрожуть місцевим жителям не випускати їх за межі окупованих територій в разі заборгованості за комунальні послуги.

Фото повідомлення про це донеччани розмістили в соцмережах.

«У разі непогашення заборгованості «державний виконавець» звернеться до суду з поданням про встановлення відносно вас обмеження виїзду за межі «ДНР», – йдеться в одному з подібних повідомлень, яке отримали мешканці Донецька.

«Ми і так вже живемо в натуральному гетто, а тепер ще й хочуть заборонити виїжджати з нього. Не «республіка», а рай, – з сарказмом говорить житель Донецька Олександр.

Донеччани кажуть, що міф про дешеві комунальні послуги в самопроголошених республіках вже давно розвіяний.

До слова, українська розвідка повідомляє, що командири терористів з метою уникнення відповідальності вдаються до приховання розтрат та розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів.

Джерело: Сегодня