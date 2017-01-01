  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики погрожують не випускати за межі «ДНР» боржників «комуналки»

    • Сьогодні, 03:16
    • Розсилка
    Терористи в Донецьку
    Терористи в Донецьку

    В Донецьку через суд погрожують заборонити мешканцям виїзд за межі так званої республіки

    У Донецьку пособники бойовиків погрожуть місцевим жителям не випускати їх за межі окупованих територій в разі заборгованості за комунальні послуги. 

    Фото повідомлення про це донеччани розмістили в соцмережах.

    «У разі непогашення заборгованості «державний виконавець» звернеться до суду з поданням про встановлення відносно вас обмеження виїзду за межі «ДНР», – йдеться в одному з подібних повідомлень, яке отримали мешканці Донецька.

    «Ми і так вже живемо в натуральному гетто, а тепер ще й хочуть заборонити виїжджати з нього. Не «республіка», а рай, – з сарказмом говорить житель Донецька Олександр.

    Донеччани кажуть, що міф про дешеві комунальні послуги в самопроголошених республіках вже давно розвіяний. 

    1222

    До слова, українська розвідка повідомляє, що командири терористів з метою уникнення відповідальності вдаються до приховання розтрат та розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    бойовики на Донбасі комуналка Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ