Бойовики помилково вдарили по своїх біля Авдіївки: до 10 жертв

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Проросійські бойовики на Донбасі

У бойовиків на Донбасі почастішали випадки «дружнього вогню» по своїх військах

У з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на Донбасі почастішали випадки «дружнього вогню» по своїх військах мінометними підрозділами при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«27 травня ц.р. мінометники 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК, помилившись у розрахунках стрільби по дальності, нанесли удар по передньому краю свого підрозділу у районі промислової зони н.п. Авдіївка», - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, у результаті втрати вбитими та пораненими склали до десяти військовослужбовців.

Як повідомляв «Главком», російське командування терористичними військами на Донбасі має намір провести з початку червня спеціальний призов на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій.