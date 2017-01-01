  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики помилково вдарили по своїх біля Авдіївки: до 10 жертв

    • Сьогодні, 12:08
    • Розсилка
    Проросійські бойовики на Донбасі
    Проросійські бойовики на Донбасі

    У бойовиків на Донбасі почастішали випадки «дружнього вогню» по своїх військах

    У з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на Донбасі почастішали випадки «дружнього вогню» по своїх військах мінометними підрозділами при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «27 травня ц.р. мінометники 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК, помилившись у розрахунках стрільби по дальності, нанесли удар по передньому краю свого підрозділу у районі промислової зони н.п. Авдіївка», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    За даними української розвідки, у результаті втрати вбитими та пораненими склали до десяти військовослужбовців.

    Як повідомляв «Главком», російське командування терористичними військами на Донбасі має намір провести з початку червня спеціальний призов на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій.

    Читайте також
    розвідка АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ