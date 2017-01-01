Командування військ РФ на Донбасі оголосило спецпризов до лав бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

Набиратимуть на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій для комплектування вакантних посад у артилерійських, мінометних, інженерних та підрозділах зв’язку

Російське командування терористичними військами на Донбасі має намір провести з початку червня спеціальний призов на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російське окупаційне командування ініціювало проведення з початку червня ц.р. на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей спеціального призову на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій для комплектування вакантних посад у артилерійських, мінометних, інженерних та підрозділах зв’язку», - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що при цьому не враховується вік та стан здоров’я призовників.

Як повідомляв «Главком», раніше ГУР інформувало, що командири передових підрозділів російсько-терористичних військ на Донбасі в авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки.