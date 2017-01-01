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    Бойовики разом з російськими журналістами зняли постановочне відео «нападу української ДРГ» – розвідка

    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка

    До зйомок «результатів відбиття нападу української ДРГ» залучались представники російських ЗМІ

    Російські журналісти допомогли незаконним збройним формуванням зняти постановочне відео нібито відбиття нападу української диверсійної групи у районі Розкішного Луганської області, передає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

    За інформацією прес-служби ГУР МОУ, 6 березня у районі населеного пункту Розкішне фахівцями Центру із залученням особового складу та військової техніки (близько 50 одиниць) 2-го АК проведено зйомки постановочного відео з відбиття нападу «української диверсійної групи».

    «До зйомок «результатів відбиття нападу української ДРГ» з представленням «захоплених трофеїв» залучались представники російських ЗМІ», – додали у відомстві.

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