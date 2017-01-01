Бойовики розважились стріляниною. Поранено місцевого мешканця, - розвідка
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У результаті розваги поранення отримали
У з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ спостерігається збільшення кількості злочинів з використанням вогнепальної зброї. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«17 лютого ц.р. військовослужбовці 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ розважалися хаотичною стрільбою з вогнепальної зброї, у результаті чого було поранено цивільну особу. Ввечері цього ж дня в Голубовка (колишній Кіровськ) невідомі особи у військовій формі обстріляли контрольно-перепускний пункт цієї бригади та поранили сержанта Полежаєва Назара Андрійовича, 11.01.1992 р.н.», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: шестеро військових поранено. Загалом зафіксовано 105 обстрілів.