Бойовики самі себе винищують: за кілька днів шість небойових втрат

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Бойовики на Донбасі

Через помилковий нічний обстріл своїми ж загинуло четверо бойовиків і трьох було поранено

Російська військова комісія виявила у військах РФ на Донбасі численні випадки приховування командуванням небойових втрат серед особового складу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зокрема, виявлено, що в 11-му окремому мотострілецькому полку (Донецьк) 1-го АК чотири військовослужбовці загинули і три були поранені внаслідок обстрілу позиції, яку у нічний час помилково зайняв прибулий за ротацією особовий склад молодого поповнення», – інформує ГУР.

Крім того, за даними розвідки, в полку виявлено приховану командуванням загибель військовослужбовця внаслідок ножового поранення під час бійки з цивільною особою.

Також внаслідок порушень правил поводження зі зброєю і боєприпасами військовослужбовцями підрозділів зі складу 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) та 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го АК загинув один та отримали поранення шестеро військовослужбовців, додали в ГУР.