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    Бойовики весь день обстрілюють українські позиції під Авдіївкою та Красногорівкою з «Градів» та мінометів

    • Сьогодні, 16:52
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    Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00:00 9 лютого, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій уздовж усієї лінії розмежування

    Російсько-окупаційні війська у ніч на 10 лютого протягом дня обстрілюють позиції українських військових з танків, «Градів» та мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00:00 9 лютого, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій уздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї», – повідомляє прес-центр.

    За даними штабу, на маріупольському напрямку окупантами було обстріляно позиції ЗСУ в районі Красногорівки із РСЗВ БМ-21 «Град», танків та 120-мм мінометів.

    Крім того, на донецькому напрямку обстріляно позиції українських військових в Авдіївці із застосуванням мінометів 120- та 82-мм калібру.

    Як повідомляв «Главком», минулої доби, 9 лютого, у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

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