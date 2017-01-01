Бойовики весь день обстрілюють українські позиції під Авдіївкою та Красногорівкою з «Градів» та мінометів

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Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00:00 9 лютого, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій уздовж усієї лінії розмежування

Російсько-окупаційні війська у ніч на 10 лютого протягом дня обстрілюють позиції українських військових з танків, «Градів» та мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00:00 9 лютого, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій уздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї», – повідомляє прес-центр.

За даними штабу, на маріупольському напрямку окупантами було обстріляно позиції ЗСУ в районі Красногорівки із РСЗВ БМ-21 «Град», танків та 120-мм мінометів.

Крім того, на донецькому напрямку обстріляно позиції українських військових в Авдіївці із застосуванням мінометів 120- та 82-мм калібру.

Як повідомляв «Главком», минулої доби, 9 лютого, у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.