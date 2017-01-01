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    Бойовики відкрили вогонь по Новотроїцькому зі 120-ти міліметрових мінометів

    • Сьогодні, 21:28
    • Розсилка

    За попередньою інформацією, втрат серед місцевих мешканців немає

    Бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння по Новотроїцькому, під обстріл потрапив житловий сектор селища. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, публікуючи при цьому фото наслідків ворожого обстрілу.

    Вогонь вівся зі 120-мм і 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

    «Кілька мін влучили в житловий район населеного пункту, пошкоджено будинки та інфраструктуру селища. За попередньою інформацією, втрат серед місцевих жителів немає», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, з початку доби 10 квітня в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення.

     

    АТО обстріл
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