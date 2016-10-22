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    Британський міністр: Бойовики ІДІЛ готують теракт хімічною зброєю

    • 1 Сiчня, 16:37
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    Бойовики ІДІЛ
    Бойовики ІДІЛ

    Бен Воллес не виключає можливості масових атак ісламістів у Великій Британії

    Терористи «Ісламської держави» можуть здійснити атаки з застосуванням хімічної зброї з численними жертвами у Великій Британії та будь-де у Європі. Про це заявив в інтерв’ю одній з британських газет міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.

    «Ціллю ІДІЛ є атаки з масовими жертвами. Вони (ісламісти - ред.) позбавлені моральних засторог щодо використання хімічної зброї проти населення і, якщо захочуть, то зроблять це в цій країні», – заявив Уоллес.

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    На переконання міністра, ті британці, які воювали за «Ісламську державу» на Близькому Сході, повернуться додому після витіснення терористів з їхніх оплотів на бойових територіях, наприклад, з Мосула, та становитимуть «зростаючу домашню загрозу».

    Уоллес допустив таку можливість після того, як у лютому влада Марокко виявила мережу терористів, які займалися хімічної зброєю. Тоді в ісламістів знайшли великі запаси токсичних хімічних та біологічних субстанцій, які могли бути перетворені на вибухівку чи небезпечні токсичні речовини.

    Нагадаємо, відповідальність за теракт у Багдаді, що забрав 28 життів, взяла на себе терористична організація «Ісламська держава»

    Джерело: Укрінформ

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