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    Стало відомо, хто спричинив жахливий теракт у Багдаді

    • Сьогодні, 13:42
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    Відповідальність за кривавий злочин взяла на себе терористична організація «Ісламська держава»

    Кількість жертв вибухів, що пролунали у центрі Багдаду, збільшилася до 28 осіб.  За теракти в столиці Іраку Багдаді взяла на себе відповідальність терористична організація «Ісламська держава». Про це повідомляє Sky News Arabia.

    Також наголошується, що кількість загиблих зросла до 28 осіб.

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    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході терактів в центрі Багдада загинула щонайменше 21 людина і десятки були поранені. У поліції повідомляли, що дві бомби вибухнули на ринковій площі поруч з магазинами, де продають автозапчастини в районі Аль-Синако вранці, коли на ринку було досить багато людей. Відзначається, що одна вибухівка спрацювала на смертника, інша - була закладена для спрацьовування заздалегідь.

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    теракт Багдад Ісламська держава
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