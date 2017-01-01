Чехія дозволила передати Україні останки Олександра Олеся
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Могила Олександра Олеся
Перевезення відбудеться найближчим часом
Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків поета Олександра Олеся.
Про це повідомив у Твітері президент Петро Порошенко.
За його словами, перевезення останків в Україну готується найближчим часом.
Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 січня 2017 р.
Як повідомлялося, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.
Пізніше в МЗС України заявили, що останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини будуть належно перепоховані.