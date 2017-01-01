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    Чехія дозволила передати Україні останки Олександра Олеся

    • Сьогодні, 15:57
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    Могила Олександра Олеся
    Могила Олександра Олеся

    Перевезення відбудеться найближчим часом

    Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків поета Олександра Олеся.

    Про це повідомив у Твітері президент Петро Порошенко.

    За його словами, перевезення останків в Україну готується найближчим часом.

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    Як повідомлялося, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.

    Пізніше в МЗС України заявили, що останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини будуть належно перепоховані.

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