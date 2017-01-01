Могила Олександра Олеся: у посольстві кажуть, що попереджали про скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українсько-чеські відносини

Син Володимира Михайлишина, якого було поховано на місці Олександра Олеся, не погодився змінити місце захоронення

Посольство України в Чехії попереджало сина Володимира Михайлишина, який вирішив ховати батька у могилі видатного поета Олександра Олеся, що може статися міжнародний скандал, а також обіцяло грошову компенсацію за можливі витрати, пов’язані зі зміною місця поховання.

Про це заявив тимчасовий повірений посольства України у Чехії Зиновій Гошовський, повідомляє «Радіо Свобода».

«2 січня я особисто телефонував сім’ї Михайлишина з 7-ї вечора і майже до 11-ї вечора. Роман відмовився говорити. Я говорив з онуком Марком, намагався пояснити, що Олександр Олесь – визначна постать, дуже важлива для українського народу, що їхні дії можуть спричинити міжнародний скандал. Ми разом із представниками української громади обіцяли зібрати кошти, щоб змінити місце поховання», – зазначив Гошовський.

Раніше онук Михайлишина Марко Діан заявив, що про те, чиї саме останки були у могилі, його батьки дізналися лише напередодні й вирішили, що вже запізно скасовувати церемонію поховання.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання. Пізніше правнуки Олександра Олеся, яких розшукали в Канаді, погодилися на перепоховання його решток в Україні.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, за межами України знаходиться понад 250 тисяч могил видатних українців, чимало з них – під загрозою.